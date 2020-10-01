الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا والمكسيك 5053

المصدر: وكالات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 30 سبتمبر، انخفاضا من 19 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 22 قبل يوم إلى 10 حالات. ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85414 حالة بينما ظل عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634.

وفي المكسيك، أشارت بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 743216 أمس الأربعاء بالإضافة إلى 77646 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات تسجيل 5053 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 483 حالة وفاة أمس الأربعاء، لكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.

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