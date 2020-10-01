مقاتلة تثير الذعر في باريس

المصدر: (باريس - رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أمس أن طائرة مقاتلة اخترقت حاجز الصوت وهي تسرع للحاق بطائرة تجارية فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية مما أدى لدوي تردد صداه في أنحاء باريس وضواحيها. وسمع الصوت الذي هز النوافذ في جميع أنحاء باريس، وأوقف مباريات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لفترة وجيزة ودفع السكان للتهافت على الاتصال بخدمات الطوارئ. وقال الناطق باسم الجيش ستيفان سيت في بيان «سُمح لطائرة حربية من طراز رافال تتمركز في سان ديزييه، تدخلت لمساعدة طائرة فقدت الاتصال، باختراق حاجز الصوت للحاق بالطائرة التي تواجه مشكلة. واخترقت حاجز الصوت شرقي باريس».

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