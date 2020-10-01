«الوكالة الذرية» تتفقد موقعاً إيرانياً ثانياً

المصدر: (فيينا-أ.ف.ب)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن مفتشيها تمكنوا من تفقد موقع إيراني ثانٍ يشتبه في أن نشاطات نووية غير معلنة، أجريت فيه في مطلع الألفية.

وكتبت الوكالة في بيان «في إطار اتفاق مبرم مع إيران... تمكنت الوكالة خلال الأسبوع الجاري، من الدخول إلى موقع ثانٍ في البلاد، وأخذت منه عينات بيئية».

في نهاية أغسطس الماضي، أعلنت إيران أنها تسمح للوكالة بدخول الموقعين، إثر زيارة مديرها العام رافايل غروسي لطهران. وزار مفتشو الوكالة الموقع الأول مطلع الشهر الماضي. ورفضت إيران زيارات الوكالة مطلع العام الجاري، واعتمد مجلس حكام الوكالة، قراراً في يونيو الماضي، هو الأول منذ عام 2012، يطلب من إيران الاستجابة للمطالب الدولية.

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