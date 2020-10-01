ترامب وبايدن.. تلاسن حاد في أول مناظرة

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تحولت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن الليلة قبل الماضية إلى عرض فوضوي مع تبادل الاتهامات والإهانات والهجمات الشخصية قبل 35 يوماً من الانتخابات.خلال المناظرة التي تابعها عشرات ملايين الأمريكيين، طلب المرشح الديمقراطي (77 عاماً) ومن الرئيس الـ45 للولايات المتحدة أن «يخرس» قبل أن ينعته في وقت لاحق بـ«المهرج».

من جهته، هاجم ترامب المرشح الديمقراطي الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي قائلاً «لا تمت للذكاء بصلة».وعمد الرئيس الأمريكي المرشح لولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر إلى وصف منافسه على أنه «دمية في يد اليسار الراديكالي» سواء بشأن قضايا الصحة أو الأمن أو المناخ.لكن نائب الرئيس الأمريكي السابق الذي كانت تثير قدرته على المواجهة تساؤلات، تمكن من الصمود في هذه المناظرة التي جرت في كليفلاند.وركز نظره أكثر من مرة على الكاميرا ليطلب من الأمريكيين أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لتجنب «أربع سنوات إضافية من الأكاذيب».

أسوأ المناظرات

ويقول الأستاذ في جامعة ميشيغن والمتخصص في المناظرات الرئاسية آرون كال، «هذه المناظرة ستبقى إحدى أسوأ المناظرات في التاريخ». وفيما تعهد بايدن بقبول نتائج الانتخابات، اكتفى ترامب بالتأكيد مرة جديدة ومن دون تقديم أدلة على أن التصويت بالمراسلة الذي يبدو أنه سيستخدم بكثرة بسبب وباء (كوفيد19) سيشجع على «التزوير».وطوال المناظرة التي استغرقت 90 دقيقة حاول ترامب عبثاً استعادة زمام المبادرة، فانبرى يقاطع بايدن المرة تلو الأخرى مما دفع بمدير الندوة الصحافي في شبكة «فوكس نيوز» كريس والاس إلى الطلب منه مراراً وتكراراً أن يفسح المجال أمام بايدن للكلام.ومع استمرار ترامب بمقاطعته، بلغ الأمر ببايدن حدّ مخاطبة ترامب بالقول «هلّا تخرس يا رجل!». وأضاف «من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفواً هذا الشخص». وتابع «أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة».

مبادلة حادة

وفي مبادلة حادة سأل الرئيس الأمريكي بايدن «هل أنت مع القانون والنظام؟» متهماً منافسه بأنه يستند إلى داعميه من «اليسار الراديكالي». ورد بايدن «القانون والنظام مع العدالة» متجنباً ارتكاب هفوات كان يتخوف منها بعض المراقبين في معسكره.

وقال ترامب من على منصّة المناظرة في كليفلاند بولاية أوهايو مخاطباً نائب الرئيس السابق «أنت لا تمتّ إلى الذكاء بصلة، جو. 47 عاماً ولم تفعل شيئاً».وتعرض ترامب المتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي، لانتقادات شديدة من المعسكر الديمقراطي بسبب جوابه المبهم عندما سأله الصحافي إن كان مستعداً للتنديد بالمنادين بتفوق البيض مثل «براود بويز».وفي النهاية دعا ترامب «براود بويز» إلى «التراجع والبقاء جاهزين» (ستاند باك أند ستاند باي). ويبدو أن هذه المجموعة سارعت إلى اعتماد هذا الشعار الذي بثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إن شاء الله

استعان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بكلمات عربية شهيرة، في هجومه على خصمه في السباق نحو الأبيض، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، خلال مناظرتهما.

وطرح المذيع الذي أراد المناظرة سؤالاً على ترامب: «هل يمكنك أن تخبرنا كم دفعت من الضرائب الفيدرالية خلال العامين 2016 و2017؟». ليجيب «ملايين الدولارات»، من دون أن يعطي رقماً محدداً. وأضاف ترامب أنه «سيكشف سجله الضريبي عندما يكون جاهزاً». وعندها، قاطعه جو بايدن: «متى؟ إن شاء الله»، في إشارة إلى عدم وثوقه في وعود ترامب في هذا المجال.

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