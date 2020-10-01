كييف تحقق في وفاة موظفة بالسفارة الأمريكية

المصدر: (كييف - رويترز)

أعلنت الشرطة الأوكرانية، أمس، أن موظفة بالسفارة الأمريكية في أوكرانيا لقيت حتفها بعد اعتداء في كييف، وإنها تبحث عن رجل مشتبه به في هذه القضية.

وأضافت الشرطة على فيسبوك: «نقلت هذه المرأة إلى المستشفى فاقدة الوعي ثم توفيت هناك. أثناء فحص متعلقات الضحية، تم العثور على بطاقة هوية لموظفة في السفارة الأمريكية باسمها». وذكرت الشرطة أن أحد المارة عثر على المرأة، التي كانت مصابة بجرح في رأسها، في الشارع قرب متنزه على مشارف وسط المدينة. وأضافت أن المرأة تعرضت للضرب، وأن رجلاً أسود الشعر بين الـ30 والـ40 من العمر وكان يرتدي سروالاً قصيراً وقميصاً، يشتبه في ضلوعه في الواقعة.

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