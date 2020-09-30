بومبيو: العلاقات الأمريكية اليونانية قوية جداً

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أكدت الولايات المتحدة أنها تسعى لتطوير التعاون العسكري مع اليونان، في خضم أزمة شرقي المتوسط التي تسببت بها تركيا. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى اليونان، إن الولايات المتحدة «تدعم بقوة» الحوار بين اليونان وتركيا، مع احتدام التوترات في المنطقة حول موارد الطاقة.

واتفقت اليونان وتركيا، البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي الـ«ناتو» اللذان يختلفان حول مجموعة من القضايا، على استئناف المحادثات الاستكشافية حول مطالب السيادة البحرية المتعارضة بينهما، بعد أسابيع من القلق والتوتر. وقال بومبيو: «يحدونا الأمل في أن تتواصل هذه المحادثات بطريقة جادة»، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى تطوير التعاون العسكري مع اليونان، مشدداً على أن العلاقات الأمريكية اليونانية قوية جداً. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن أمله في «تعزيز العلاقات الراسخة بين أثينا وواشنطن».

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