أمريكا تدرس قائمة عقوبات جديدة ضد إيران

المصدر: (واشنطن - وكالات)

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة على إيران ستعزلها اقتصادياً عن العالم الخارجي، وفق وكالة «بلومبرغ» الأمريكية. وتستهدف العقوبات أكثر من عشرة بنوك وتعطيل القطاع المالي لإيران بالكامل. وحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن هذه العقوبات تهدف إلى إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية، والتي تسمح للحكومة الإيرانية بجني الإيرادات، كما تستهدف إحباط وعد المرشح الديمقراطي جو بايدن والقاضي بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران «لفصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي» بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» ستكون له تداعيات ليس على البنوك فحسب، ولكن أيضاً على العاملين في تحويل الأموال، و«نظام الحوالة» غير الرسمي الذي شاع استخدامه في إيران. ستدرج الإدارة حوالي 14 مصرفاً في إيران على القائمة السوداء، وكانت هذه البنوك استطاعت حتى الآن، الإفلات من بعض القيود الأمريكية.وقالت بلومبرغ في تعليقها على العقوبات المقترحة، إن هذه الخطوة ستؤدي فعلياً إلى عزل إيران.

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