(صراع القوقاز) قصف متبادل يتجاوز حدود ناغورني كرباخ

المصدر: باكو، يريفان - وكالات

تبادلت أرمينيا وأذربيجان اليوم الثلاثاء، اتهامات بقصف مناطق بعيدة عن إقليم ناغورني كرباخ المتنازع عليه مع اشتعال أشرس قتال بين الجانبين منذ التسعينات لليوم الثالث وتصاعد الوفيات بين المدنيين. ووردت أنباء عن مقتل العشرات وإصابة المئات منذ اندلاع الاشتباكات العنيفة بين أذربيجان والإقليم الذي يديره الأرمن أول من أمس.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف إن عشرة مدنيين لقوا حتفهم في القصف الأرميني منذ أول من أمس. ولم ترد معلومات رسمية عن عدد القتلى في صفوف قوات أذربيجان. وقالت وزارة الخارجية في أرمينيا إن مدنياً قُتل أول من أمس، في بلدة واردنيس بعدما قصفت مدفعية أذربيجان وطائرة مسيرة البلدة، وذلك في أول إعلان عن سقوط قتلى على أراضي أرمينيا منذ نشوب القتال.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن القوات المسلحة الأذرية فتحت النار على وحدة عسكرية في واردنيس لكن الوضع على الحدود أقل توتراً بشكل عام. وقال مسؤول بالوزارة «الحدود الأرمينية مع أذربيجان هادئة نسبياً».

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن الجيش الأرميني قصف منطقة داشكسن داخل أذربيجان انطلاقاً من بلدة واردنيس. ونفت أرمينيا ذلك الأمر. وتحدثت أذربيجان أول من أمس عن مقتل خمسة من أسرة واحدة في حين قالت أرمينيا إن طفلة عمرها تسع سنوات لقيت حتفها في القصف وأصيبت أمها وأخوها.

وتبحث أرمينيا إمكانية الدخول في تحالف عسكري سياسي مع ناغورني كرباخ حسبما كتبت ليليت ماكونتس، وهي نائبة من الحزب الحاكم في أرمينيا، عبر صفحتها على فيسبوك. وذكرت وزارة الدفاع الأذرية أن الجانبين حاولا استعادة الأراضي التي خسراها بشن هجمات مضادة في اتجاه مناطق فضولي وجبرائيل وآغدام وترتر.

وذكرت أرمينيا أن قتالاً دار طيلة الليل وأن جيش ناغورني كرباخ صد هجمات من اتجاهات عدة بطول خط التماس. ويتصدى المقاتلون الأرمن في الإقليم لهجوم للقوات الأذرية، حسبما أعلن مسؤولون في يريفان. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن «القوات الأرمينية تصدت لهجمات أذرية في مختلف قطاعات الخطوط الأمامية وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح».

وكتب الناطق باسم الوزارة ارتسرون هوفانيسيان على فيسبوك إن «الجانب الأذري شن قصفاً مدفعياً كثيفاً على مواقع أرمينية، استعداداً لهجوم جديد».

ومن جهتها ذكرت وزارة الدفاع في باكو أن «معارك شرسة تواصلت ليلاً، وتم صد هجوم مضاد من أرمينيا لاستعادة مواقع خسرتها أمام القوات الأذرية». وأضافت الوزارة «تم تدمير قافلة أرمينية ووحدة مدفعية».

وفي ساعات مبكرة من اليوم واصلت القوات الأذرية هجوماً على مدينة فيزولي ودمرت أربع دبابات أرمينية وآلية مدرعة وقتلت عشرة جنود، بحسب الوزارة.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 95 أمس، بعدما أفادت قره باغ عن سقوط 84 عسكرياً و11 مدنياً في الاشتباكات: تسعة في أذربيجان واثنان في الجانب الأرمني.

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