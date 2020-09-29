آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.

أكثر من مليون وفاة

سجلت حصيلة فيروس كورونا المستجد حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء مليون وخمسة آلاف و981 وفاة في العالم، منذ ظهوره في الصين أواخر 2019، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا لمصادر رسمية.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول المتضررة من حيث عدد الوفيات (205,091) تليها البرازيل (142,058) والهند (96,318) فالمكسيك (76,603) وبريطانيا (42,001).

توزيع مليون فحص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين توزيع 150 مليون فحص سريع في الولايات المتحدة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في غضون 15 دقيقة، وهي طريقة مماثلة لاختبارات الحمل وأسرع بكثير من الفحوص المخبرية المستخدمة منذ بداية الوباء وإن كانت أقلّ دقّة منها.

من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إن 120 مليون فحص إضافية ستكون متاحة للدول النامية بسعر 5 دولارات للفحص، شرط تأمين التمويل.

لقاحات للدول الأكثر فقرا

سيتم تخصيص مئة مليون جرعة إضافية من أي لقاح مستقبلي فعال وآمن لكوفيد-19، وتسليمها للدول الأكثر فقرا في 2021، أي ضعف الكمية المتوفرة، حسبما أعلن تحالف اللقاحات غافي.

- استمرار الاغلاق في إسرائيل -استبعد وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين رفع قيود الإغلاق الشامل في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر كما كان مقررا أساسا. وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "لا مجال لذلك. لا إمكانية لرفع كل القيود والقول إن الأمر انتهى وأن كل شيء على ما يرام".

حالة طوارئ في تشيكيا وسلوفاكيا

من المقرر أن تعلن جمهورية التشيك وسلوفاكيا حالة طوارئ هذا الأسبوع، للحد من تفشي الوباء، حسبما أعلن رئيسا حكومتيهما في أعقاب ارتفاع كبير في أعداد المصابين.

سفينة سياحية ترسو في اليونان

رست أول سفينة سياحية في اليونان منذ إجراءات الإغلاق في ميناء بيرايوس بعدما أعلن عن إصابة عشرة من أفراد الطاقم بالفيروس. وتجرى اختبارات متابعة للركاب بعد أن جاءت النتائج الأولى سلبية.

تمديد عطلة المدارس في موسكو

أعلن رئيس بلدية موسكو عن تمديد العطلة المدرسية في العاصمة الروسية بعد ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 بوتيرة سريعة في النصف الثاني من سبتمبر، من 700 حالة إصابة يوميا إلى 2300 الثلاثاء.

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