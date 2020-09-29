فاز بالانتخابات بعد وفاته بسبب كورونا

لم يتوقع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الروماني المعارض الذي حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات البلدية الأخيرة، أن يفوز أحد مرشحيه رغم وفاته متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنت مساء الأحد فوز المرشح المتوفي إيون أليمان بمنصب عمدة بلدة ديفيسيلو بعد حصوله على 1,057 صوتاً من مجموع 1,600 ناخب.

وتقلد أليمان المنصب لمدة ثلاث ولايات متعاقبة قبل أن يحرمه وباء كورونا من الظفر بولاية رابعة.

وعلى الرغم من وفاته، توجه المئات من القرويين إلى قبر أليمان لتهنئته بالفوز وإحياء ذكراه بإلقاء الورود، وفقاً ليورونيوز.

وجاءت وفاة العمدة المتوفى قبل أيام قليلة من الانتخابات ما جعل رفع اسمه من قائمة المرشحين أمراً مستحيلاً. وقد حاول أهل ديفيسيلو تكريمه بإعادة انتخابه رغم وفاته.

ويعيش في ديفيسيلو الرومانية حوالي ثلاثة آلاف نسمة.

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