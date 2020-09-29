وفيات كورونا في العالم تتجاوز حاجز المليون

المصدر: وام

تجاوز عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 / في مختلف أرجاء العالم حاجز المليون اليوم مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان.

وأظهر إحصاء لوكالة رويترز للأنباء تضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط في حين تصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ويموت ما يربو على 5400 حول العالم كل 24 ساعة، وفقا لحسابات رويترز بناء على متوسط الوفيات حتى الآن في سبتمبر.

وتمثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند حوالي 45 بالمائة من جميع وفيات / كوفيد - 19 / على مستوى العالم بينما تمثل منطقة أمريكا اللاتينية وحدها ما يزيد على ثلث الوفيات.

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