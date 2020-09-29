شاهد.. مسؤول أمريكي يوضح كيفية إجراء فحص كورونا الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

قام مسؤول أمريكي، الاثنين، بتجربة فحص فيروس كورونا الجديد الذي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توزيع ملايين النسخ منه، خلال الفترة المقبلة.

ونشر البيت الأبيض مقطع فيديو لمساعد وزير الصحة، الأدميرال بريت جيروير، الذي يشارك في خلية العمل الخاصة بمكافحة الفيروس، وهو يشرح كيفية عمل الفحص الجديد، الذي تنتجه "مختبرات أبوت" الأميركية.

وقام المسؤول أمام الصحفيين، في البيت الأبيض، بأخذ مسحة من أنفه، وخلط المسحة بمحلول وضع على قطعة ورقية، ثم أعلن أن النتائج ستظهر بعد 15 دقيقة.

واتفقت الحكومة الفيدرالية مع "مختبرات أبوت"، في أغسطس الماضي، على شراء 150 مليون فحص من هذا النوع في إطار صفقة بقيمة 750 مليون دولار.

وقالت "أبوت"، الشهر الماضي، إن الفحص المسمى BinaxNOW هو بحجم بطاقة ائتمان، وتبلغ نسبة حساسيته للفيروس 97 في المئة خلال الأيام الـ7 الأولى من ظهور الأعراض.

والفحص، الذي كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية ( أف دي إيه) قد وافقت عليه، الشهر الماضي، سهل الاستخدام، ولا يحتاج إلى أدوات خاصة، ولا تزيد تكلفته عن خمسة دولارات، وفق "قناة الحرة".

وتسعى، الإدارة الأمريكية، من خلال زيادة عدد الفحوص إلى تعزيز السيطرة على الجائحة، وقال الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، للإعلان عن توزيع 150 مليون فحص، إن الخطوة تأتي "لدعم جهود إعادة فتح اقتصادات الولايات ومدارسها على الفور".

وتجاوز عدد الوفيات جراء كورونا، في العالم، عتبة المليون، منذ ظهوره بالصين، في ديسمبر عام 2019، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وتعتبر الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا، بعدما سجلت أكثر من سبعة ملايين إصابة، ونحو 205 آلاف وفاة.

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