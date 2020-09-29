اشتباكات أرمينيا وأذربيجان نحو التدويل

المصدر: عواصم - وكالات

تتجه أزمة ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان للتدويل، مع استمرار الاشتباكات العنيفة التي أسقطت عشرات القتلى أمس، مع استمرار تركيا في محاولة تسعير الصراع وإرسالها مئات المرتزقة من فصائل سورية موالية لها للقتال في الإقليم المتنازع عليه.

ودعت جميع القوى الإقليمية والدولية، روسيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى وقف فوري لإطلاق النار. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً مغلقاً، اليوم، بدعوة من برلين وباريس، لبحث الوضع. كما صرح دبلوماسي أوروبي أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منخرطة في أنشطة دبلوماسية مكثفة لإرساء الاستقرار بين أرمينيا وأذربيجان.

وأوقعت المعارك عشرات القتلى من الجانبين إثر اشتباكات وقصف مدفعي وجوي. وقال سفير أرمينيا في موسكو إن تركيا أرسلت نحو أربعة آلاف مقاتل من شمال سوريا إلى أذربيجان وإنهم يقاتلون هناك، وإن خبراء عسكريين أتراكاً يقاتلون، وإن أنقرة قدمت طائرات مسيرة وطائرات حربية.

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