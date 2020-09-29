أرمينيا تلجأ للمحكمة الأوروبية ضد أذربيجان

المصدر: (ستراسبورغ - أ.ف.ب)

طلبت أرمينيا، أمس، بشكل عاجل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ تدابير بحق أذربيجان، فيما المعارك مستمرة في منطقة ناغورني كرباخ، كما أكدت متحدثة باسم المحكمة. وقالت المتحدثة: «تلقت المحكمة هذا الصباح (أمس) طلباً بإجراءات أولية من أرمينيا، ويجري درسه». وجاء الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا الذي مقره في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، بموجب المادة 39 من نظامها، التي تسمح باتخاذ تدابير طارئة عند وجود خطر وشيك لأضرار يتعذر إصلاحها.

وأوضحت المحكمة في بيان: «طلبت الحكومة الأرمينية من المحكمة إبلاغ الحكومة الأذربيجانية بوقف الهجمات العسكرية على السكان المدنيين على طول خط التماس بين القوات المسلحة لأرمينيا وأستراخ، والكفّ عن استهداف السكان المدنيين والممتلكات المدنية والمراكز السكنية». وكل من أرمينيا وأذربيجان عضو في المجلس الأوروبي منذ عام 2001، وهي منظمة أوروبية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.

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