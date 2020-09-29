أسواق الطاقة مهددة بتوترات القوقاز

المصدر: (عواصم - رويترز)

قال محللون أمس، إن الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناغورني كرباخ لم تؤثر بعد في إمدادات الطاقة من المنطقة، لكنها قد تعرقل صادرات النفط والغاز إذا تفاقم الصراع.وأذربيجان الغنية بالنفط والغاز منكشفة على وجه الخصوص على أي تعطيل محتمل لصادرات الطاقة، على الرغم من أن الإمدادات إلى خارج البلاد ليست قريبة من الإقليم. وتوجد في أرمينيا محطة ميتسامور للطاقة النووية وهي في وضع محفوف بالخطر بالفعل لأنها معرضة لخطر الزلازل. وحذرت يريفان في يوليو من مخاطر أمنية في المنطقة.

وقالت باكو أيضاً إن إمدادات الطاقة مهددة بسبب الصراع.وقالت أويل إكس للاستشارات في تعليق «أثار صراع ناجورنو قرة باغ قلق المجتمع الدولي فيما يرجع جزئياً إلى أنه يهدد الاستقرار في منطقة تشكل ممراً لخطوط أنابيب رئيسية تنقل النفط والغاز إلى أسواق العالم».وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية لرويترز إنها تعتبر أن الصراع في حالة «اشتعال بطيء» دون تهديدات لإمدادات الطاقة في الوقت الراهن. وأضافت قائلة «سنتابع التداعيات على الأوضاع المالية للدول وتدفقات الطاقة وسيولة الشركات في حالة تفاقم الصراع أكثر».

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