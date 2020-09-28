إذا كانت هذه المادة موجودة في دمك فإن كورونا لن يقتلك

المصدر: البيان الإلكتروني

قال علماء في جامعة كاليفورنيا، إنهم اكتشفوا أن انخفاض وجودة مادة أنتفيرون في جسم المصاب تجعله أكثر عرضة للمرض الشديد والموت بكوفيد-19.

ونصح العلماء بالإكثار من استخدام العقاقير التي تعمل على زيادة مستوى الأنترفيرون في الجسم.

وأشارت دراسة جديدة نشرت أمس إلى أن من شأن إعطاء المصابين بكوفيد-19 مزيداً من فيتامين دال أن يخفض مخاطر الوفاة بنسبة 52%، في مقابل الأشخاص الذين يعانون نقصاً في هذا الفيتامين.

وكان الأستاذ بجامعة بوسطن الأمريكية البروفيسور مايكل هوليك ذكر، في دراسة سابقة، أن الأشخاص الذين توجد في أجسامهم كميات كافية من فيتامين دال تصل احتمالات عدم إصابتهم بالفايروس إلى نحو 54%. ويعتقد بأن نحو 42% من سكان الولايات المتحدة يعانون من نقص فيتامين دال.

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