كوريا الجنوبية تسجّل 50 إصابة جديدة بكورونا والمكسيك 3886

المصدر: وكالات

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت اليوم الاثنين 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يمثل أدنى عدد منذ 11 أغسطس.

وأشارت بيانات المراكز إلى أن من بين الحالات الجديدة 40 حالة محلية وعشر حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وتعد تلك أدنى أعداد تم تسجيلها منذ ظهور موجة جديدة من تفشي الفيروس من كنيسة حضر أعضاؤها تجمعا سياسيا ضخما في سول في 15 أغسطس.

وفي المكسيك، أشارت بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 730317 حالة أمس الأحد، بالإضافة إلى 76430 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات تسجيل 3886 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 187 حالة وفاة أمس الأحد، ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

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