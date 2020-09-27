لقاح كورونا لن يلغى الحاجة لاستخدام الكمامات.. تعرف على السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية بأمريكا الدكتور أنتونى فوسى إنه حتى لقاح كوفيد 19 الفعال لن يحل محل الحاجة إلى تدابير الصحة العامة الأخرى، مثل ارتداء قناع، والتباعد الاجتماعى وغسل اليدين.

وحسب ما ذكرته قناة "سي إن إن" قال فوسي أن اللقاح لن يكون فعالًا بنسبة 100 ٪ وسيتناوله 100 ٪ من السكان - مما يعنى أنه لا يزال هناك مجال لانتشار كوفيد 19، أعتقد أنه إذا تمكنا من تطعيم 75 إلى 80٪ من السكان، هذا سيكون إنجازًا جيدًا حقًا".

وقال فى محادثة مباشرة على فيسبوك مع حاكم ولاية نيو جيرسى فيل مورفي: "لن تلغى الحاجة إلى توخى الحذر فى إجراءاتنا المتعلقة بالصحة العامة، سبب آخر لارتداء القناع هو أن هناك بيانات كافية للقول أن انتقال الهباء الجوى يحدث بالفعل"، هذا ما قاله فوسى لمورفى، مما يعنى أن الفيروس يمكنه البقاء فى الهواء "لفترة من الوقت"، بدلًا من السقوط على الأرض بشكل أكبر قطرات الرذاذ.

فى حين أن الجدول الزمنى لموعد إتاحة اللقاح على نطاق واسع لا يزال غير واضح، وقال الدكتور فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، أن تجربتين أخريين للقاح من المرحلة الثالثة ستبدأ على الأرجح "فى الشهر أو الشهر ونصف المقبل".

وقالت مصادر، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تدرس قواعد جديدة للترخيص بلقاح Covid-19. قال أحد المصادر إنه من المتوقع أن تخبر إدارة الغذاء والدواء صانعى اللقاحات أنهم بحاجة إلى الانتظار شهرين بعد إعطاء جميع المشاركين فى الدراسة جرعاتهم الثانية من اللقاح قبل التقدم بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان فى مقابلة إذاعية أن إدارة الغذاء والدواء "توفر الوضوح" من خلال إضافة إرشاداتها السابقة.

قال هان فى مقابلة مع برنامج "The Rich Zeoli Show" التابع لشركة WPHT: "نحاول أن نمنح المصنّعين فكرة عما يجب رؤيته من أجل طمأنة علمائنا ومن ثم الشعب الأمريكى أن اللقاح آمن وفعال". "

وأضاف هان "هذا يتطور". "لم نر البيانات من التجارب السريرية، ولن نتمكن من ذلك حتى تأتى إلينا، وفقًا لفوسى، لن يتم تطعيم "نسبة كبيرة" من الولايات المتحدة ضد كوفيد 19 هذا العام.

وتابع وفقاً لليوم السابع، أن أولئك الذين تم منحهم الأولوية للقاح سيكونون على الأرجح مقدمى الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة والفئات السكانية الضعيفة، وستبدأ تجارب اللقاحات للأطفال حيث يتم جمع بيانات حول السلامة والفعالية من التجارب للبالغين.

تعمل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على تحديث إرشاداتها بشأن انتقال فيروس كورونا المحمول جوًا بعد نشر توصيات جديدة للعودة إلى إرشاداتها السابقة يوم الاثنين. وقال مركز السيطرة على الأمراض، أن الرسالة الجديدة نُشرت عن طريق الخطأ.

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