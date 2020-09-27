رئيس وزراء الهند: سنساعد العالم على إنتاج لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، عن استعداد بلاده لمساعدة العالم على إنتاج وتسليم لقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، متعهداً بأن تكون صناعة الأدوية القوية في البلاد رصيداً دولياً ضد الوباء.

وقال مودي، خلال تصريحات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نشرها موقع "سكاي نيوز عربية": "سنستخدم قدرة الهند على إنتاج اللقاحات وإيصالها لمساعدة البشرية جمعاء في مكافحة هذه الأزمة"، مضيفاً أن بلاده ستساعد الآخرين أيضاً على تعزيز قدراتهم على توفير التخزين البارد للقاح المحتمل.

وتابع: "الأمم المتحدة لم تقم بما يكفي لمكافحة الفيروس"، مؤكداً أن المنظمة العالمية فشلت في التعامل مع قضايا أخرى على مدار 75 عاماً.

يُذكر أن الهند أبلغت عن أكثر من 93 ألف حالة وفاة من كوفيد-19، كما تأتي أيضاً بعد الولايات المتحدة فقط من حيث عدد الإصابات، حيث تم الإبلاغ عن 5.9 ملايين إصابة حتى الآن.

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