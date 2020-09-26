اتفاق ينهي صراعاً مريراً في بولندا

المصدر: وارسو - د.ب.أ

انتهى صراع مرير داخل الأغلبية الحاكمة في بولندا اليوم السبت، بعد أن وقع زعماء حزب «القانون والعدالة» الحاكم وأنصاره اتفاقاً يحدد الطريقة التي سيتعاونون بها في المستقبل.

ووقع الاتفاق زعيم الحزب، ياروسلاف كاتشينسكي بالإضافة إلى نائب رئيس وزراء بولندا السابق، ياروسلاف جوين ووزير العدل، زبيجنيو زيوبرو، وهما زعيما حزبين يؤيدان حزب «القانون والعدالة» ودخل مشرعون تابعون لهما البرلمان البولندي بفضل ضم هذين الحزبين إلى القوائم الانتخابية لحزب «القانون والعدالة».

ولم يتم الكشف سوى عن القليل من التفاصيل عن الاتفاق الجديد. ولم يدل المسؤولون سوى بتصريحات مقتضبة في مقر الحزب. ولم يتلقوا أي سؤال من الصحافيين.

وقال جوين في تصريح له «لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن برنامج الحكومة في السنوات الثلاث المقبلة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز