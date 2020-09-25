التشيك تعتزم شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية

المصدر: براغ - د.ب.أ

أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، اليوم الجمعة، أن بلادها تعتزم شراء نظام دفاع جوي جديد قصير المدى من إنتاج إسرائيل.



وسيحل النظام «سبايدر» الذي تنتجه شركة السلاح الحكومية الإسرائيلية رفائيل محل النظام السوفييتي الذي يبلغ عمره أكثر من 40 عاماً، وسيكون الهدف منه حماية المجال الجوي التشيكي ومواقع مهمة مثل محطات طاقة نووية.



وتبلغ تكلفة مشروع التحديث حوالي 370 مليون يورو (430 مليون دولار). وستكون الاتفاقية بين الحكومتين جاهزة للتوقيع عليها مطلع العام المقبل.



ومن المتوقع أن تتم أولى عمليات التسليم في عام 2023. ولم يتم طرح العقد في مناقصة.



والتشيك هي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو» منذ عام 1999.

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