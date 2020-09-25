وفد أوروبي في كاراكاس لدعم انتخابات نزيهة في فنزويلا

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة صغيرة إلى فنزويلا لإجراء مباحثات مع الحكومة والمعارضة في محاولة لجعل الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، على ما أفادت ناطقة اليوم.



وسافر مسؤولان كبيران من إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى كراكاس في إطار المساعي الدوليّة لمحاولة حلّ الأزمة السياسية المتواصلة في فنزويلا.



ومن المقرر أن تجري فنزويلا انتخابات برلمانية في 6 ديسمبر، لكن الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية من مجموعة الاتصال الدولية رفضت دعوة الرئيس نيكولاس مادورو لإرسال مراقبين، قائلة إن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة.



وقالت نبيلة مصرالي الناطقة باسم إدارة العلاقات الخارجية للصحافيين في بروكسل، إن «هؤلاء المسؤولين سيلتقون بجميع المحاورين -- القوى السياسية والمعارضة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والكنيسة». وتابعت «كانت هناك عدة بعثات في الماضي القريب بصيغ مختلفة لنفس الهدف».



وأكّدت الولايات المتحدة بالفعل أنها لن تسهم في «إضفاء الشرعية على تزوير انتخابي آخر» في فنزويلا بعدما دعت حكومة مادورو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.



في يناير 2019، تحدّى رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو سلطة مادورو بإعلان نفسه رئيساً بالوكالة، قائلاً إن مادورو أعيد انتخابه في 2018 في تصويت مزوّر.



تلقى غوايدو بسرعة دعم أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة. لكنّ مادورو لا يزال يحظى بدعم المؤسسة العسكرية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز