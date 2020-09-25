ترامب ينصح بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

المصدر: واشنطن - وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، خصمه الديمقراطي جو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي.



وقال ترامب، إن «بايدن يجب أن ينسحب من الحملة الرئاسية»، في أعقاب نشر تقرير للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يفصّل التعاملات التجارية الواسعة النطاق التي يتعامل بها هانتر بايدن في الخارج، متهماً نائب الرئيس السابق «بأنه كان يعرف كل شيء». وأدلى الرئيس الأمريكي بهذا التعليق، اليوم، خلال مقابلة خاصة عبر راديو «فوكس نيوز».



وقال: «أنظر إلى هانتر بايدن اليوم، حيث سرق ملايين الدولارات وسرق الملايين.. على والده ترك الحملة لأنه كان شريكاً في ذلك». وأضاف: «كان والده يعرف كل شيء». وواصل ترامب أن اللجان وجدت أن «زوجة رئيس البلدية في موسكو أعطته 3.5 ملايين دولار نقداً لهانتر بايدن.. حسناً؟ وهذه نقطة قوية جداً».



وفي الوقت ذاته، أشاد ترامب برئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ السيناتور رون جونسون، قائلاً: إن «رون جونسون كان لديه الشجاعة». وقال الرئيس الأمريكي، إن الآخرين لا يملكون الشجاعة، مشيراً إلى أن الديمقراطيين «يحاولون تخويفه ويلاحقونه كالمجانين».



وأضاف: «لننظر هنا في رون جونسون.. إنه أمر لا يصدق لأنه كان شجاعاً، ووجد كل الأشياء التي كان يسمع الناس عنها».



وكان ترامب يشير إلى تقرير أصدره الجمهوريون في لجنتي الأمن الداخلي والمالية في مجلس الشيوخ حول تحقيقهم المشترك الذي استمر شهوراً في دور بايدن الأصغر سناً في مجلس إدارة شركة «بورسما هولدينغز» الأوكرانية للغاز الطبيعي، فضلاً عن «معاملاته المالية الواسعة والمعقدة».



ووفقاً للتقرير، تلقت شركة استثمارية شارك في تأسيسها هانتر بايدن 3.5 ملايين دولار في تحويل مصرفي من إيلينا باتورينا، زوجة العمدة السابق للعاصمة الروسية.



ونفى الديمقراطيون مزاعم التقرير، وانتقد الناطق باسم حملة بايدن أندرو بيتس، أول من أمس، التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري. وقال محامي هانتر بايدن، جورج ميساير، لصحيفة «واشنطن بوست»: إن تقرير الحزب الجمهوري «يزعم كذباً أن هانتر بايدن كان على علاقة مالية مع سيدة الأعمال الروسية يلينا باتورينا، وأنه تلقى 3.5 ملايين دولار من باتورينا».

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