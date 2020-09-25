بوتين يعرض على أمريكا تبادل "ضمانات بعدم التدخل" في الانتخابات

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على الولايات المتحدة تبادل وعود بـ"عدم التدخل" في انتخابات البلد الآخر والتعاون على صعيد تكنولوجيا المعلومات للدفع في اتجاه معاهدة عالمية بعدم الاعتداء في هذا المجال.

واقترح بوتين على واشنطن في إعلان نشره الكرملين "تبادل ضمانات بعدم التدخل بما في ذلك في العمليات الانتخابية" والتوافق على "مجموعة تدابير عملية" وأخيرا إبرام معاهدة عالمية بعدم الاعتداء باستخدام "تكنولوجيا المعلومات والتواصل".

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