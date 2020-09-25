بولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي كورونا

المصدر: د ب ا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة زيادة قياسية في إصابات فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 ، حيث سجلت 1587 حالة عدوى جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

كان قد تم تسجيل حصيلة الإصابات اليومية القياسية الأخرى السابقة قبل يوم. وبلغت إصابات أمس الخميس 1136 إصابة جديدة.

وجرى تسجيل أكثر من مئة إصابة في خمس من مناطق بولندا الـ16. وأكدت السلطات أكثر من مئتي إصابة جديدة في منطقتي مازوفيا وبولندا الصغرى وسجلت بولندا 84 ألفا و396 حالة إصابة بالفيروس و2392 وفاة.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، اقترح المتحدث باسم وزارة الصحة فويتشك أندروشيفيتش أن القيود الجديدة على التجمعات الاجتماعية ممكنة في المناطق "الصفراء" و"الحمراء"، وهي مناطق قليلة عبر بولندا بها أعلى أعداد من الإصابات.

يشار إلى أن الكمامات إلزامية في المناطق العامة حيث لا يمكن للأشخاص الحفاظ على مسافة متر ونصف بينهم البعض، وكذلك في المساحات المغلقة وفي وسائل النقل العام.

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