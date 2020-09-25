النمسا تشدد الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"

المصدر: وام

صدرت حكومة ولاية فيينا النمساوية قرارا يلزم المطاعم والمقاهي بتسجيل بيانات الزبائن، لتسهيل تتبع الأشخاص المخالطين لإصابات بفيروس كورونا يتم اكتشافها لاحقا.

ويأتي القرار في إطار تحرك حكومات الولايات النمساوية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لمكافحة وباء كورونا المستجد بعد تسجيل زيادة كبيرة في عدد الاصابات اليومية التي بلغت 832 إصابة خلال آخر 24 ساعة.

وأعلن المستشار سباستيان كورتس رئيس الوزراء، تشديد الإجراءات الخاصة بموسم الرياضيات الشتوية القادم، وقررت الحكومة منع إقامة الحفلات أثناء الموسم وغلق المطاعم والحانات في الساعة العاشرة مساء بالمناطق الجبلية لمنع انتشار فيروس كورونا وإنقاذ صناعة السياحة الشتوية.

وتظهر أحدث أرقام رسمية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا إلى 40.816 حالة، تعافى منها 31.661 بنسبة شفاءٍ بلغت 77.6%، ووفاة 783 شخصاً بسبب تداعيات المرض.

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