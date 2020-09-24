أمريكا: إيران قادمة إلى مائدة التفاوض بعد انتخاباتنا الرئاسية

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز، أن بلاده تعتقد أن إيران ستأتي إلى مائدة التفاوض لدى انتهاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة 3 نوفمبر المقبل.

وقال أبرامز في جلسة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين، منهم قاض حكم بالإعدام على المصارع الإيراني نويد أفكاري.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أفكاري أُعدم الشهر الجاري بعد إدانته بقتل حارس أمن طعناً خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018، في قضية أثارت غضباً دولياً.

ورفضت المحكمة العليا الإيرانية إعادة النظر في القضية أواخر أغسطس الماضي.

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