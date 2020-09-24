تزايد طلبات الإعانة في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن- د.ب.أ

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن نحو 870 ألف شخص تقدموا بطلب للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الذي انتهى السبت الماضي، بارتفاع بواقع 4000 طلب، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وكانت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، قد بلغت 6 ملايين طلب، في ذروة تفشي فيروس «كورونا» في مارس الماضي.

ولا يزال العدد مرتفعاً، مقارنة بمستويات ما قبل فيروس «كورونا»، عندما كان نادراً ما تصل الطلبات الأسبوعية لأكثر من 100 ألف طلب، ما يشير إلى استمرار تضرر سوق العمل من تفشي فيروس «كورونا».

ويشار إلى أن معدل البطالة يبلغ حالياً نحو 6. 8 في المئة، مقارنة بـ 5. 3 في المئة فبراير الماضي، قبل تفشي فيروس «كورونا».

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