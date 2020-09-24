انهيار سفح جبل يقتل 9 أفراد من أسرة واحدة في نيبال

المصدر: د ب ا

لقي تسعة أفراد من أسرة واحدة حتفهم بعد أن طمر انهيار أرضي منزلهم في وسط نيبال اليوم الخميس، حسبما أفاد مسؤولون.

وكانت الأسرة، ومن بينها رضيع، نائمة عندما سقط جزء من سفح جبل على منزلهم قبل فجر اليوم الخميس، بحسب ديليب براتاب خاند، عمدة بلدية والينج.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال فتاة عمرها 16 عاما على قيد الحياة من بين الحطام، وهي الوحيدة التي نجت من المأساة من أفراد أسرتها.

وقال خاند إن الناجية نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما يتم إجلاء عدد من الأسر الأخرى من المنازل المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية إلى مواقع أكثر أمانا.

واجتاحت أمطار غزيرة عدة أجزاء من نيبال منذ يوم الاثنين، وأصدرت السلطات تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية في المستوطنات القريبة من الأنهار والتلال الكبيرة المعرضة للانهيارات الأرضية.

وتسببت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية في مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا منذ بداية الموسم في يونيو، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية.

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