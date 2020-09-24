دراسة تكشف الفئة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا في الموجة الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر تحليل سجلات المستشفيات البريطانية ارتفاعا كبيرا في عدد الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عامًا ممن يتم إدخالهن بسبب عدوى خطيرة لـ كوفيد-19 منذ أغسطس الماضي.

ورجحت تقارير طبية أن هذا الارتفاع يرجع إلى أن النساء من هذه الفئة العمرية أكثر عرضة للعمل في وظائف تواجه العملاء مما يجعلهن عرضة للإصابة بالمرض.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "الشابات بين 20 و40 سيتحملن العبء الأكبر للموجة الثانية من وباء كورونا في المملكة المتحدة.

ويتوقع خبراء أن تتعرض أوروبا ولا سيما بريطانيا إلى موجة ثانية من وباء كورونا بداية أكتوبر القادم.

ويمكن أن تتفاقم المشكلة بسبب تراجع التقيد بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي مما يعرض الشابات للخطر، وفقًا للبروفيسور كالوم سيمبل، خبير الأمراض المعدية في جامعة ليفربول.

وخلال الموجة الأولى من الوباء في بريطانيا، أصيب الرجال بشكل غير متناسب بفيروس كورونا، وهو اتجاه شوهد في جميع أنحاء العالم، بيد أن هناك علامات تدل على أن النساء سيصبن أكثر من الرجال خلال الفترة القادمة.

ويُظهر تحليل البروفيسور سيمبل أنه في الفترة من يناير إلى أغسطس، كان 56 في المائة من المصابين من الرجال و 44 في المائة من النساء.

ولكن، منذ الأول من أغسطس وحتى بداية سبتمبر، شكلت النساء 48 في المئة من أولئك الذين عولجوا في المستشفى، مع الغالبية العظمى من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عامًا.

ورفعت الحكومة البريطانية الإثنين مستوى الإنذار المتصل بفيروس كورونا المستجدّ، مع تحذير كبار المستشارين الصحيين للحكومة من أن البلاد ستشهد 50 ألف اصابة يوميا منتصف الشهر المقبل ومن ارتفاع حالات الوفيات إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وأوضح كريس ويتي كبير الأطباء المسؤولين في المملكة المتحدة أنّ معدلات الإصابة تحاكي الزيادة القوية في فرنسا وإسبانيا، وتتضاعف تقريبا كل أسبوع.

وقال "نشهد معدل زيادة في غالبية أرجاء البلاد"، وحضّ الناس على احترام القواعد الصارمة لجهة التباعد الاجتماعي.

وتابع "في حال لم نغير التوجه سيتفشى الفيروس بوتيرة متسارعة".

وأضاف "ليست مشكلة الآخرين بل مشكلتنا جميعا".

وقام مركز الأمن الحيوي المشترك التابع للحكومة في وقت لاحق برفع مستوى إنذار كوفيد-19 من ثلاثة إلى أربعة ليعكس الزيادة في الحالات، وفقا لقناة الحرة.

ويشير المستوى الثالث إلى أن وباء كوفيد-19 منتشر بشكل عام بينما يعني المستوى الرابع أن "انتقال العدوى مرتفع أو يرتفع بشكل كبير".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز