ترامب منتقدا ميغان: لست من المعجبين بها وأتمنى لهاري حظا موفقاً

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

انتقد الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء دوقة ساسكس السابقة ميغان ماركل بعد أن شاركت مع زوجها الأمير هاري فيديو يحث الأمريكيين على التصويت.

وقالت الأمريكية ميغان، في الفيديو إن "الانتخابات التي تتم كل أربع سنوات هي أهم انتخابات في حياتنا.. عندما نصوت نعمل على تفعيل قيمنا وتسمع أصواتنا."

ودعا هاري الأمريكيين إلى "رفض خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والسلبية عبر الإنترنت".

ولم يذكر أي منهما ترامب أو منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بالاسم، لكن البعض فسر تعليقاتهما على أنها تنتقد ترامب، وفق موقع "إي بي سي".

وسُئل ترامب عن الفيديو خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، حيث قال المراسل: " الزوجان شجعا الأمريكيين بشكل أساسي على التصويت لصالح جو بايدن.. فما رأيك".

ورد ترامب: "أنا لست من المعجبين بميغان وأعتقد أنها تعرف ذلك، لكني أتمنى الكثير من الحظ لهاري. فهو يحتاجه".

وانتقل الزوجان مؤخرًا إلى منزل في كاليفورنيا بعد الإعلان عن استقالتهما من واجباتهما الملكية والانتقال إلى أمريكا الشمالية، مستشهدين بما قالا إنه تدخل لا يطاق ومواقف عنصرية من وسائل الإعلام البريطانية.

وتزوجت ميغان، نجمة الدراما التلفزيونية "Suits"، من هاري ، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، في حفل فخم بقلعة وندسور في مايو 2018. ولديهما ابن صغير يدعى آرشي.

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