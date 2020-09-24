الصين تخفف شروط دخول الأجانب إلى أراضيها

المصدر: أ ف ب

خففت الصين شروط دخول الأجانب الذين يحملون إقامات معينة الى أراضيها، في خطوة إضافية نحو عودة السكان العالقين خارج البلاد بسبب وباء كوفيد-19.

ورصد فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية (وسط) في نهاية 2019 ثم انتشر في كل أنحاء العالم.

وفي نهاية مارس أغلقت الصين حدودها أمام الأجانب خشية تسجيل إصابات جديدة وانتقال العدوى من أشخاص آتين من الخارج في وقت كانت تسيطر فيه على انتشار الوباء عموما.

وإلى جانب بعض الاستثناءات، فإن الأجانب الذين يقيمون عادة في الصين وجدوا أنفسهم حينذاك خارج البلاد بدون إمكانية العودة الى الصين.

وفي أغسطس سمح لرعايا 36 دولة أوروبية يحملون إقامات سارية المفعول، بالعودة. وسيكون عليهم أولا الحصول على تأشيرة دخول جديدة تمنح مجانا.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء أنه بات بإمكان الأجانب الذين يحملون إقامة "مرتبطة بنشاط مهني وسارية الصلاحية الدخول الى الصين بدون ضرورة طلب تأشيرات دخول جديدة".

ويطبق هذا الإجراء أيضا على الأشخاص الذين ينطبق عليهم لم الشمل العائلي. لكن الطلاب غير معنيين بهذا الإجراء الجديد.

ولا يزال يتعين الالتزام بحجر صحي لمدة 14 يوما في فندق، لكل الوافدين الى الأراضي الصينية.

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