الصحة الأمريكية تكشف موعد توفر لقاح كورونا

المصدر: د ب ا

قال مدير المركز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه لم يقصد الإيحاء الأسبوع الماضي بأن توفير لقاح لفيروس كورونا لجميع الأمريكيين قد يستغرق حتى النصف الثاني من العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريدفيلد قوله في جلسة استماع للجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء إن حوالي 700 مليون جرعة لقاح ستكون متاحة بحلول أبريل، في تأكيد للجدول الزمني الذي وضعه بول مانجو، نائب كبير موظفي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الأسبوع الماضي.

وتتطلب اللقاحات المرشحة الأكثر تطورا نظاما من جرعتين. وكانت تصريحات ريدفيلد الأسبوع الماضي، أمام لجنة مختلفة بمجلس الشيوخ، "تلمح إلى المدة التي اعتقدت أن الأمر سيستغرقها لإيصال هذه الجرعات إلى الشعب الأمريكي".

وأضاف ريدفيلد ان الأمر قد يستغرق حتى يوليو لتوزيع اللقاح على جميع الأمريكيين الذين هم بحاجة إليه.

وقال الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه اتصل بريدفيلد بعد شهادته السابقة ليخبره أن تصريحاته لم تكن صائبة.

واتفق أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية اليوم الأربعاء مع الجدول الزمني الذي حدد توفير 700 مليون جرعة بحلول أبريل.



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