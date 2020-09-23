آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة ليوم الأربعاء:

الأمم المتحدة: صدام عن بعد بين الصين والولايات المتحدة

في مقطع فيديو مسجل، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين بأنها سمحت بانتشار "الفيروس الصيني" - وهي عبارة تثير غضب الصين - ليصيب "العالم بالعدوى" خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعقد في الفضاء الافتراضي بسبب الأزمة الصحية.

ونفى السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون "الاتهامات التي لا أساس لها". وقال لوسائل الإعلام "إذا كان هناك من يتحمل المسؤولية، فإنها الولايات المتحدة التي فقدت الكثير من الأرواح جراء موقفها غير المسؤول"، فيما تجاوزت الولايات المتحدة 200 ألف وفاة.

أكثر من 971 ألف وفاة حول العالم أودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 971,677 شخصا في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره في نهاية ديسمبر، وفقا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، وشُخصت أكثر من 31,6 مليون إصابة رسميًا.

بعد الولايات المتحدة التي سجلت 200,818 وفاة، تأتي البرازيل مع 138,108 وفاة ثم الهند (90020) فالمكسيك (74,348) ثم المملكة المتحدة (41825).

أكثر من 5 ملايين حالة مؤكدة في أوروبا

أصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 5 ملايين شخص في أوروبا منذ ظهور الحالات الأولى في الصين في نهاية 2019، وفقا لتقرير أعدته فرانس برس من مصادر رسمية الأربعاء في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

انهيار النمو في إسبانيا

شهدت إسبانيا انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17,8% في الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول من السنة، وهو انهيار في النمو بسبب الإغلاق الذي يهدف إلى احتواء الوباء.

ألمانيا لن تتمكن من الالتزام بشروط الميزانية الصارمة

تبنت الحكومة الألمانية الأربعاء قراراً بتعليق قواعدها الدستورية التي تتطلب الانضباط في الميزانية لعام 2021 وستضطر للاقتراض للعام الثاني على التوالي، في مواجهة التداعيات المستمرة لوباء كوفيد-19 على ماليتها.

نحو تخفيف شروط الدخول إلى اليابان

ذكرت وسائل إعلام يابانية الأربعاء أن اليابان تنوي تخفيف قيود الدخول إلى أراضيها التي اتخذتها لاحتواء الوباء اعتبارًا من أكتوبر، وسيسمح ذلك للمواطنين الأجانب بالبقاء لأكثر من ثلاثة أشهر. ولن يشمل ذلك السياح وسيقتصر عدد الداخلين يومياً على 1000.

تحظر اليابان حاليًا دخول المسافرين من 159 دولة، ولم تقبل إلا بشروط صارمة بعودة المقيمين الأجانب من هذه البلدان منذ أوائل سبتمبر.

وتسمح بوصول المسافرين من رجال الأعمال من سبع دول ومناطق (بما في ذلك تايلاند وفيتنام وتايوان).

تجربة سريرية إيجابية

أعلنت مجموعة فوجيفيلم اليابانية الأربعاء أن عقارها أفيغان المرخص به بالفعل للاستخدام في الحالات الشديدة من الأنفلونزا، سمح بتخفيض "مهم من الناحية الاحصائية" في وقت شفاء مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال تجربة سريرية أجريت في اليابان.

تأجيل اجتماع الكومنولث

سيعقد الاجتماع المقبل لرؤساء حكومات دول الكومنولث البالغ عددها 54 والذي كان مقرراً في يونيو في الشهر نفسه من 2021 في رواندا.

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