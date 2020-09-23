وزير الخارجية البريطاني: لا نستبعد فرض إجراءات إغلاق مرة أخرى

المصدر: د ب ا

حذر وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب من أنه من الممكن فرض إجراءات إغلاق مرة ثانية في حال أخفقت الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون في السيطرة على فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن راب قال إن فرض إغلاق مرة ثانية" هو ما نريد تجنبه"، ولكنه يبقى خيار لدى الحكومة في حال أخفقت بقية الخيارات.

وأعرب راب عن أمله أنه في حال " التزم الجميع بالإجراءات" سوف تتمكن البلاد حينئذ من دخول فترة أعياد الميلاد بدون إجراءات إغلاق.

وكان جونسون قد أعلن أمس عن سلسلة من الإجراءات الجديدة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

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