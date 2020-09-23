طائرة مايك بنس تصطدم بطائر وتهبط بعد إقلاعها

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن طائرة نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس اصطدمت بطائر، حسب المراسلين المسافرين معه.

وأوضحت أن طائرة الرئاسة الثانية يبدو وإنها وهى فى طريقها إلى واشنطن، استدارت وعادت بعد إقلاعها من نيو هامبشاير بدافع من الحذر الشديد.

وكان بنس، قال إن هناك مناقشات مع حكام الولايات الأمريكية، لبحث كيفية قيام إدارة ترامب بحشد جميع الموارد لضمان حصول المستشفيات ودور الرعاية على الإمدادات التي تحتاجها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارة ترامب تجهز لأكبر تعبئة منذ الحرب العالمية الثانية.

وغرد مايك بنس، في تغريده له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "هناك مكالمات مع حكام أمريكا حول كيفية قيام إدارة ترامب بحشد الموارد الكاملة للحكومة الفيدرالية وإطلاق أكبر تعبئة وطنية منذ الحرب العالمية الثانية لضمان حصول الولايات والمستشفيات ودور رعاية المسنين على الإمدادات التي يحتاجونها لرعاية الشعب الأمريكي".

وتابع: "بسبب العمل غير المسبوق من قبل الرئيس دونالد ترامب، الولايات في جميع أنحاء البلاد في مكان أفضل بكثير اليوم مما كانت عليه ونحن في طريقنا لوضع فيروس كورونا في الماضي"، وفق "اليوم السابع".

وفي وقت سابق، أكد مايك بنس، نائب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الرئيس استطاع أن يوفر عدد من الوظائف خلال السنوات الثلاث الأولى، لم ينجح في توفيره أي رئيس غيره، وغرد بنس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "دونالد ترامب كان يقاتل من أجل وظائف ليس فقط في أوهايو ولكن في جميع أنحاء أمريكا! في نهاية السنوات الثلاث الأولى، كان عدد الأمريكيين العاملين أكثر من أي وقت مضى".

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