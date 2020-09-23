وفيات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة تتخطى عتبة مئتي ألف

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

قبل ستة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تخطّت حصيلة وفيات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة منذ أول ظهور للوباء على أراضيها عتبة مئتي ألف، وفق جامعة جونز هوبكنز، مع مواصلة «كوفيد 19» حصد مئات الوفيات يومياً في البلاد.

وأوردت الحصيلة المرجعية للجامعة التي مقرها في بالتيمور 200 ألف وخمس وفيات أمس من 6.9 ملايين إصابة، الأمر الذي يجعل من فيروس «كورونا» هذا العام السبب الثالث للوفيات في الولايات المتحدة، علماً أن دراسات عدة كانت قد توقّعت منذ أغسطس بلوغ معدّل الوفيات هذا. وجاء في تغريدة أطلقها توم فريدن المدير الأسبق لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: «سيصبح كوفيد ثالث مسبب للوفيات هذا العام في الولايات المتحدة، متخطياً الحوادث، والسكتة القلبية، والزهايمر (مرض الخرف)»، خلف الأمراض السرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى وإن كانت الحصيلة الفعلية للفيروس أعلى مما هو معلن نظراً إلى قلة الفحوص التي كانت تجرى في بداية الجائحة. وفي الأيام السبعة الأخيرة توفي 5300 شخص، مقابل ألفين في دول الاتحاد الأوروبي، وفق معطيات جمعتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

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