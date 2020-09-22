المنافسة بين ترامب وبايدن تشتد في ولايات الغرب الأوسط الحاسمة

المصدر: واشنطن - رويترز

انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، تعامل الرئيس دونالد ترامب مع وباء فيروس «كورونا»، بينما هاجم ترامب سجل بايدن في التجارة أمس في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين الرجلين لنيل الأصوات في ولايات الغرب الأوسط الحاسمة.



وفي ظل اقتراب حالات الوفاة بسبب مرض (كوفيد19) من 200 ألف في الولايات المتحدة، قال بايدن خلال حملته الانتخابية في ويسكونسن إن ترامب «لم يحرك ساكناً» عندما واجه التحدي الهائل الذي تشكله الأزمة الصحية ولم يتحل بالقيادة اللازمة لمواجهتها.



وقال بايدن بعد اجتماعه مع عمال في مصنع للألمنيوم في مانيتووك جنوبي جرين باي، «لم يكن على استعداد لذلك.. لم يحرك ساكناً.. فشل في التصرف.. أصيب بالذعر». ووجه بايدن، الذي يحاول استعادة ويسكونسن مرة أخرى بعد أن انتزعها ترامب بفارق ضئيل في عام 2016، نداء مباشراً إلى الناخبين من العمال الذين دعموا الرئيس باراك أوباما في عامي 2008 و2012 لكن أعطوا أصواتهم لترامب. وأضاف بايدن «الحقيقة البسيطة هي أن دونالد ترامب ترشح للرئاسة قائلاً إنه سيمثل الرجال والنساء المنسيين في هذا البلد، وبمجرد توليه المنصب، نسيهم».



وفي أوهايو، انتقد ترامب دعم بايدن السابق لصفقات التجارة الحرة التي قال إنها كبدت الدولة وظائف وأضرت بالاقتصاد في الغرب الأوسط. وقال ترامب «يجب ألا يطلب جو بايدن دعمكم. عليه أن يتوسل إليكم طلباً للغفران».



وانتقد دعم بايدن السابق لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والتي تم استبدالها باتفاقية جديدة في عهد ترامب، والشراكة عبر المحيط الهادي التي انسحب منها ترامب في عام 2017 بعد توليه منصبه الحاسمة.

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