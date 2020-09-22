965,760 حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم حتى اللحظة

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 965,760 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 31,374,240 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 21,338,900 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت الاثنين 4188 وفاة جديدة و265,437 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (1053 وفاة جديدة) والأرجنتين (429) والبرازيل (377).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 199,890 وفاة من أصل 6,858,130 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 2,615,949 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 137,272 وفاة من أصل 4,558,068 إصابة، ثم الهند مع 88935 وفاة (5,562,663 إصابة) والمكسيك مع 73697 وفاة (700,580 إصابة) وبريطانيا مع 41788 وفاة(398,625 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 95 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (86) وإسبانيا (66) وبوليفيا (66)والبرازيل (65).

وحتى اليوم، أحصت الصين رسمياً (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 85297 إصابة (6 إصابات جديدة بين الاثنين والثلاثاء)، فيما تعافى 80497 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي الثلاثاء حتى الساعة 11,00 ت غ 325,373 وفاة من أصل 8,801,752 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 226,237 وفاة من أصل 4,934,210 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 209,148 (7,366,056 إصابة).

وسجّلت آسيا 127,220 وفاة (7,366,056 إصابات) والشرق الأوسط 42781 وفاة (1,822,812 إصابة) وافريقيا 34076 وفاة (1,415,488 إصابة) وأوقيانيا 925 وفاة (31179 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

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