إيران تسجل 3712 إصابة بكورونا في أعلى معدل يومي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية كأعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، "تم تسجيل 3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 429193، منهم 3922 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 178 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 24656"، وفقا لروسيا اليوم.

ولفت بيان الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 363737 شخصا، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3 ملايين و800619 تحليلا.

وأضاف البيان أن 29 إقليما إيرانيا (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، وهناك 24 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد.

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