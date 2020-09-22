تحذير للعالم.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران

المصدر: واشنطن، فيينا - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة أمس، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصاً وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجدداً بعقوبات الأمم المتحدة على إيران التي طالبها الاتحاد الأوروبي مجدداً أمس، بوقف انتهاك الالتزامات الرئيسة في الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحافيين إن «إجراءاتنا اليوم هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع». وأضاف «منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلا للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة» على حد تعبيره.

وقال بومبيو إن العقوبات تشمل وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيوم.

ووقع الرئيس دونالد ترامب أمس، مرسوماً يجيز فرض عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران، وفق ما أورد مستشار ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين الذي أضاف إن واشنطن فرضت عقوبات وإجراءات جديدة لتقييد الصادرات، تستهدف 27 كياناً وفرداً لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.

منظمة الطاقة

كذلك، أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي شارك في المؤتمر الصحافي نفسه في واشنطن، إجراءات بحق المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وأوضح أن «كثيراً ممن استهدفتهم العقوبات الأمريكية لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية».

وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أن الولايات المتحدة أضافت أيضاً 5 علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات. كما تحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قائلاً إن بلاده «مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل». وأوضح: «إيران تخرق قرارات دولية من خلال إيصال أسلحة محظورة إلى مجموعات مثل حزب الله والحوثيين. نحن مستمرون في سياسة الضغط القصوى على إيران».

ورجحت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن تعيد جميع الدول الأعضاء بالمنظمة فرض العقوبات على إيران.

كما شملت العقوبات الأمريكية، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يقيم علاقات وثيقة مع نظام طهران، وذلك «في إطار سلطة الأمم المتحدة».

موقف أوروبي

إلى ذلك، ذكرت دول الاتحاد الأوروبي أمس، أنه يجب على إيران وقف انتهاك الالتزامات الرئيسة في الاتفاق النووي لعام 2015، رغم الضغوط من الولايات المتحدة. وجاء في بيان إن الاتحاد الأوروبي «قلق للغاية بشأن استمرار أنشطة التخصيب الإيرانية التي لا تتماشى وخطة العمل المشتركة الشاملة»، في إشارة إلى الاتفاق.

وألقى أندريس فايشت وهو مسؤول رفيع المستوى بوزارة الاقتصاد الألمانية بيان الاتحاد الأوروبي في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وقال في رسالته المصورة إن الاتحاد الأوروبي «يحث إيران على العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة من دون تأجيل».

وفي نفس الوقت أعرب الاتحاد الأوروبي عن عميق أسفه لخطوة الولايات المتحدة بشأن العقوبات وتعهد بدعم خطة العمل المشتركة الشاملة.

إلغاء كلمة

لن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام الأمم المتحدة في احتفالها بالذكرى الـ75 لتأسيسها من خلال رسالة فيديو مسجلة مسبقاً، أمس كما كان متوقعاً.

وكان ترامب مدرجاً أول متحدث على أجندة الفعالية. ومن المنتظر أن يخاطب الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو اليوم.

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