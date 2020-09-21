أمريكا تعلن دخول العقوبات الأممية على إيران حيّز التنفيذ

المصدر: عواصم- وكالات

اتخذت الولايات المتحدة، خطوة كبيرة في استراتيجية الضغط الأقصى على طهران، بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بالرغم من رفض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وفق خطاب موجّه من سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة، لرئيس مجلس الأمن الدولي.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، أن العقوبات الأممية ضد إيران، دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهدداً الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ «عواقب». وقال بومبيو في بيان: «ترحب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة، التي ألغيت سابقاً ضد إيران، الراعي الرئيس للإرهاب ومعاداة السامية في العالم».

وأشار البيان إلى أن «كل عقوبات الأمم المتحدة تقريباً، تم تفعيلها ضد إيران، وهي تتضمن تمديداً دائماً لحظر بيع الأسلحة».

وأضاف أنه «إذا لم تفِ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لتنظيم عواقب هذا الفشل، ولضمان عدم استفادة إيران من الأنشطة التي تحظرها الأمم المتحدة».

إعلان بومبيو، يأتي رغم الرفض الأوروبي لإعادة العقوبات الأممية، فالترويكا الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، تؤكد أن واشنطن ليست معنية بتفعيل تلك العقوبات مجدداً، بما أنها اختارت الخروج طوعاً من الاتفاق.

وأكدت برلين وباريس ولندن، في الخطاب الذي أُرسل، الجمعة، أنها لا ترى أن الولايات المتحدة تتمتع بالوضع القانوني، الذي يؤهل لتفعيل ما يسمى بآلية «سناب باك»، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وتدافع الولايات المتحدة عن تفعيل آلية بوضعها كدولة «مشاركة» في الاتفاق الذي انسحبت منه، بهدف وحيد هو تفعيل آلية «سناب باك».

وتوقع دبلوماسي أممي، أن «لا شيء سيحدث»، مضيفاً أن الوضع «أشبه بالضغط على الزناد من دون انطلاق الرصاصة». ويندد دبلوماسي آخر، حسب وكالة فرانس برس، بخطوة «أحادية الجانب»، ويقول «روسيا والصين ستراقبان بارتياح... الأوروبيون والأمريكيون ينقسمون». لكن الخارجية الأمريكية تقول إن حظر الأسلحة سيُمدد «لمدة غير محددة»، وإن الكثير من الأنشطة المرتبطة بالبرنامجين الإيرانيين النووي والباليستي، ستصبح خاضعة للعقوبات على المستوى الدولي. وتضيف أن الولايات المتحدة «ستقوم بكل ما يلزم، لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها».

رفض روسي

دانت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إعلان الولايات المتحدة أحادي الجانب، عن إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، مشيرة إلى أن الخطوة «غير شرعية» و«غير مقبولة». وأفادت الوزارة في بيان «بحكم طبيعتها، لا يمكن لمبادرات وتحرّكات الولايات المتحدة، أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى». واتّهمت روسيا، واشنطن، بالقيام بـ «أداء مسرحي»، وأصرّت على أن تصريحات الولايات المتحدة «لا تتطابق مع الواقع». ورأت موسكو أن إصرار واشنطن على موقفها، وجّه «ضربة خطيرة لسلطة مجلس الأمن الدولي». (موسكو -أ.ف.ب)

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