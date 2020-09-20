آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 957,948 شخصاً في العالم منذ نهاية ديسمبر.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 30,8 مليون شخص بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 20,8 مليونا على الأقل.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً مع تسجيلها 199,268 وفاة تليها البرازيل (136,532 وفاة) ثم الهند (86752 وفاة) والمكسيك (73258 وفاة) وبريطانيا (41759 وفاة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 95 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (86) وإسبانيا (65) وبوليفيا (65) والبرازيل (64) وتشيلي (64) والإكوادور (63) والمملكة المتحدة (62) والولايات المتحدة (60).

100 ألف إصابة

تجاوزت بلجيكا الأحد عتبة 100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسارع ملحوظ في تسجيل الإصابات المؤكدة خلال الأسابيع الأخيرة، كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية.

تصويت

يتحدى الإيطاليون الاحد فيروس كورونا المستجد متجهين إلى صناديق الاقتراع، بمناسبة إجراء استفتاء وطني حول خفض عدد البرلمانيين وانتخاب رؤساء لسبع مناطق.

لكن الخوف ينتاب المراقبين ورؤساء مراكز الاقتراع الذين أعلن عدد كبير منهم في كافة أنحاء البلاد الانسحاب، بحيث يتعين على الناخبين رفع كمامتهم للتحقق من هوياتهم قبل الإدلاء بأصواتهم.

غرامات

أعلنت الحكومة البريطانية، في إطار فرضها تدابير جديدة صارمة لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، فرض غرامات تصل الى 10 آلاف جنيه (13 ألف دولار) على كل بريطاني ملزم بعزل نفسه ذاتيا في حال ثبتت إصابته بالفيروس أو تم ابلاغه بضرورة ذلك من قبل برنامج الفحص والتعقب التابع لهيئة الخدمة الصحية الوطنية.

استئناف الرحلات

استؤنفت الرحلات الجوية التجارية السبت مع الولايات المتحدة في كولومبيا، بعد نحو ستة أشهر من التوقف بسبب وباء كوفيد-19.

ومن المتوقع أن تتبع هذه الخطوة رحلات أخرى مع البرازيل وبوليفيا وغواتيمالا والإكوادور وجمهورية الدومينيكان والمكسيك.

تظاهرات

تظاهر مئات الأشخاص في شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس السبت احتجاجا على الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة للحد من الوباء الذي أودى بأكثر من 12 ألف شخص في البلاد.

جوائز

يحصل الأحد نجوم المسلسلات التلفزيونية الأميركية على جوائز إيمي، التي تعادل جوائز الأوسكار للتلفزيون الأميركي، وهم يرتدون ملابس النوم في منازلهم بسبب الوباء.

تم إرسال الكاميرات إلى نحو 130 مرشحًا، طلب منهم أن تتميز كلماتهم بالابتكار. وسيتميز الحفل بتقديم استعراض افتراضي بشكل كامل. ويطلق الممثل الكوميدي جيمي كيميل دعاباته أمام صالة من غير جمهور في لوس أنجليس.

السيرك

يقدّم سيرك كوري جنوبي عروضه في سيول خلال عطلة هذا الأسبوع أمام جمهور في سياراته، من دون مدرجات ولا خيمة، تفادياً لخطر انتقال فيروس كورونا المستجد. ويقام هذا العرض عادةً في مايو من كل عام، لكنّه أرجىء هذه السنة مرتين بسبب جائحة كوفيد-19. وعلى طريقة الـ"درايف إن"، يُسمَح لثلاثين سيارة بأن تكون موجودة أمام المسرح خلال كل عرض. وبدلاً من التصفيق للقفزات البهلوانية المميزة، يعبّر الجمهور عن إعجابه... بأبواق السيارات.

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