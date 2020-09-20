«موديرنا» نحو إنتاج ملايين الجرعات من لقاح كورونا

المصدر: واشنطن - وكالات

قالت شركة «موديرنا» الأمريكية، إنها تسير على طريق هدفها المتمثل بإنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها التجريبي لفيروس كورونا المستجد مع نهاية العام الجاري.

وأشارت الشركة إلى أنها ستنجح في توفير 500 مليون إلى مليار جرعة من «اللقاح المرتقب» في السنة المقبلة، حسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. ونجحت «موديرنا» الأربعاء الماضي، باستقطاب 25 ألفاً و296 مشاركاً من أصل 30 ألفاً، سيشاركون في المرحلة الأخيرة من التجارب التي تقوم بها على اللقاح. ووفق الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان بانسل، فإن التجربة ستوفّر على الأرجح بيانات كافية لمعرفة ما إذا كان اللقاح فعالاً.

وأشار بانسل إلى أنه إذا تباطأ معدل الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بشكل كبير في الأسابيع المقبلة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير نتائج التجربة، إذ يحتاج إلى ما لا يقل عن 53 مشاركاً يتعرضون للإصابة بالفيروس، ليعرف العلماء فيما إذا كان أولئك الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بمن أعطوا دواء وهمياً. وتخطط «موديرنا»، وفق تصريحات سابقة لرئيسها التنفيذي للحصول على «إذن طارئ» من الهيئات الصحية، لاستخدام لقاحها المقبل مع الفئات الأكثر عرضة للخطر، إذا ثبتت فعاليته بنسبة 70 في المئة على الأقل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز