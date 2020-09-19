إسرائيل تسجل 11 وفاة بكورونا و1,616 إصابة جديدة

المصدر: وام

توفي 11 إسرائيلياً إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ انتصاف الليلة الماضية، فيما سُجّلت إصابة 1,616 شخصاً بالفيروس، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 5,299 إصابة بفيروس كورونا منذ يوم أمس حتى اليوم، وذكرت في بيان صدر عنها اليوم أن عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء ارتفع إلى 1,226 شخصاً.

وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 49,927 شخصًا وإجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس وقف عند 183,602 فيما تعافى منهم 132,449.

وأفادت الوزارة بأن الإصابات المُصنفة بحالة خطيرة وصلت إلى 604 من بينها 165 حالة تخضع للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرةً إلى أنه منذ منتصف الليلة الماضية تم إجراء 18,816 فحصاً للكشف عن الفيروس ووُجد أن 8.5% منها كانت إيجابية.

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