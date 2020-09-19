سائق مخمور يقتحم مقر إقامة السفير الأمريكي في موسكو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن شرطة موسكو فتحت تحقيقا حول ملابسات اصطدام سائق مخمور ببوابة المبنى الذي يقطنه السفير الأمريكي في موسكو.

وجاء في بيان الوزارة أنه «في نحو الساعة 4:25 مساء (بتوقيت موسكو)، اصطدم رجل يقود سيارة على الطرق الوعرة ببوابة مبنى في شارع سباسوبيسكوفسكي. وألقت قوات الشرطة القبض على السائق في مكان الحادثة وتم التأكد من هويته»، بحسب موقع "سبوتنيك".

وأشارت الوزارة الداخلية إلى أن مقر إقامة السفير الأمريكي في موسكو يقع في هذا المكان.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الرجل البالغ من العمر 44 سنة، كان ثملا، وسيتم إرساله للقيام بفحوصات طبية.

وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد بأذى جراء اصطدام السيارة بالمبنى.

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