عقاران روسيان لـ «كورونا» في الصيدليات

المصدر: موسكو - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه تمّ السماح لعقارين روسيين لعلاج فيروس كورونا، لبدء عرضهما للبيع على نطاق واسع في الصيدليات العامة. ووفقاً لصحيفة «موسكو تايمز»، كلا العقارين هما نوعان من أنواع فافيبيرافير المصنعة في روسيا، وهو نسخة عامة من دواء مضاد للإنفلونزا طورته شركة فوجي فيلم اليابانية.

وأظهرت التجارب السريرية للعقار، شفاء أسرع بين المصابين، على الرغم من أنّ روسيا والهند والصين فقط هي الدول التي توصي به رسمياً لعلاج الفيروس. وسيعرض أحد الأدوية المعتمدة، المسجلة تحت الاسم التجاري «أريبليفير»، على أرفف الصيدليات في معظم المناطق الروسية اعتباراً من بعد غدٍ الاثنين، كما أكد رئيس الشركة المصنعة. كما يتوقع أن يلحقه عقار كورونافير للبيع للعامة.ووفقاً للشركة المصنعة لعقار «كورونافير»، شركة «آر فارم»، فإنّ الدواء الروسي يقلّل من مضاعفات فيروس كورونا بالنسبة للمصابين، كما أظهر أكثر من 50 في المئة ممن تلقوا العلاج تحسناً خلال سبعة أيام من تناوله.

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