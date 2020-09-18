أمريكا.. المعركة الانتخابية تحتدم مع التصويت المبكر

المصدر: واشنطن - وكالات

اشتعلت المنافسة في الانتخابات الأمريكية، اليوم الجمعة، مع بدء عملية التصويت المبكر بالحضور شخصياً للجان الاقتراع في 4 ولايات.



ويستطيع الناخبون الآن الإدلاء بأصواتهم في ولايات مينيسوتا وساوث داكوتا ووايومينج وفيرجينيا، بالانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشح الجمهوري والمرشح الديمقراطي جو بايدن.



واصطف مئات الأشخاص في طابور بلجنة انتخابية في مدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، صباح اليوم، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» التليفزيونية الأمريكية.



وقال مسؤولون محليون للشبكة إنهم لم يشاهدوا أبداً مثل هذه الأعداد الكبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول.



وتسمح معظم الولايات الأمريكية والعاصمة واشنطن بالتصويت المبكر بدون إبداء الأسباب، ويستطيع الأمريكيون إرسال بطاقات اقتراعهم مبكراً عبر البريد في الكثير من الولايات. وكانت ولاية نورث كارولينا هي أول ولاية بدأت إرسال بطاقات الاقتراع للناخبين قبل أسبوعين.



وتزايد التصويت المبكر في الدورات الانتخابية الأخيرة، في إطار جهود تبسيط العملية الانتخابية، واكتسب زخماً في خضم المخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، أثناء تجمع الأمريكيين بلجان الاقتراع خلال الجائحة.

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