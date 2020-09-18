فرنسا تسجل 13215 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

المصدر: أ ف ب

سجّلت فرنسا 13 ألفا و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، في رقم قياسي منذ بدء حملة فحوص طبية واسعة النطاق في البلاد، حسب إحصاءات نشرتها مديرية الصحة العامة "الجمعة".

ونقل 3626 شخصاً إلى المستشفيات في الأيام السبعة الأخيرة، بزيادة 403 عن الرقم المعلن مساء "الخميس". ومن بين هؤلاء 571 يخضعون للعناية الفائقة، حسب مديرية الصحة.

في المقابل، لم يطرأ تغيّر على معدّل الحالات الإيجابية "عدد الأشخاص الذين تكتشف إصابتهم مقارنة بإجمالي الخاضعين للفحوص"، واستقر عند 5.4%.

ومنذ بداية الأزمة الوبائية، توفي في فرنسا 31 ألفا و249 شخصاً لأسباب مرتبطة بالإصابة بوباء كوفيد-19، بينهم 20 ألفا و689 في المستشفيات.

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