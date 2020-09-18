ألمانيا تطالب حاملي تأشيرة شينغن منتهية الصلاحية مغادرة البلاد

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنه سيتعين على الأجانب، الحاملين لتأشيرة شينغن منتهية الصلاحية، مغادرة ألمانيا بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

وذكرت الوزارة اليوم الجمعة في بيان أن اللائحة الاستثنائية لتقنين إقامة حاملي التأشيرات منتهية الصلاحية لمنطقة التنقل الحر "شينغن" لن يتم تمديدها إلى ما بعد 30 سبتمبر الجاري، موضحة أن ألمانيا تعود بذلك إلى "الوضع الطبيعي المنصوص عليه في القانون".

يُذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أقر القاعدة الاستثنائية في أبريل الماضي، عندما أصدرت العديد من الدول حظرا على دخولها بسبب جائحة كورونا، وأُلغيت معظم الرحلات الجوية.

وكان المرسوم الاستثنائي ساري المفعول في البداية حتى 30 يونيو الماضي، ثم تم تمديده لمدة ثلاثة شهور أخرى.

وجاء في بيان الداخلية أنه في غضون تلك الفترة، تحسنت خيارات السفر الدولي بشكل كبير وبوجه عام، موضحة أن الحظر بالنسبة للمواطنين لم يعد موجودا في أي دولة الآن، لذلك لن يُجرى تمديد اللائحة مرة أخرى.

وذكرت الوزارة أنه في الحالات القليلة التي لا يزال يستحيل فيها مغادرة البلاد بسبب ظروف خاصة، "يمكن العثور على حل مرض مع الخيارات الحالية بموجب قانون الإقامة حتى تصبح المغادرة ممكنة".

وقال متحدث باسم الوزارة إنه لا توجد حاليا خطط محددة للعودة إلى الرقابة على الحدود الألمانية، والتي طبقها زيهوفر مؤقتا لاحتواء الجائحة.

يُذكر أن الوزارة أمرت بفرض رقابة على الحدود بالتزامن مع القيود التي فُرضت على السفر في مارس الماضي، وانتهت هذه الرقابة مجددا في يونيو الماضي.

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